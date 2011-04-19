Кубинцям вперше за 50 років дозволять купувати нерухомість

Влада Куби вперше після революції 1959 року дозволить громадянам купувати і продавати нерухомість.

Таке рішення було ухвалене на VI з`їзді правлячої Комуністичної партії, який проходить у Гавані після 14 років перерви.

Останні 50 років кубинцям дозволялося тільки передавати житло своїм дітям або обмінювати його на інше за складною схемою.

З`їзд, який відкрився у суботу, повинен прийняти програму соціально-економічного розвитку країни на найближчі роки, затвердити новий склад партійного керівництва.

"Нове покоління покликане виправити і змінити без коливань все, що має бути виправлене і змінене. Воно покликане продовжити доводити, що соціалізм - це і мистецтво неможливого", - пише в новій статті, надрукованій у понеділок кубинськими ЗМІ, Фідель Кастро.