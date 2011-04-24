Папа Римський звернувся до пастви з традиційним посланням

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI у Світле Воскресіння Христове, яке католики і православні відзначають цього року в один день, звернувся до пастви з традиційним посланням і благословенням "Urbi et Orbi" ("Місту і Світу").

Pвертаючись до віруючих з балкона Собору Святого Петра у Ватикані, понтифік відзначив, що на небесах панують мир і радість, але цього не можна сказати про землю, на якій все ще існують злидні, хвороби і голод.

Папа приділив особливу увагу Північній Африці та Близького Сходу, зокрема Лівії. Понтифік висловив сподівання, що дипломатія і діалог прийдуть на зміну зброї. Він також висловив розуміння біженцям і іммігрантам, змушеним залишати рідні місця, закликав відновити мир у Кот-д`Івуарі, побажав знайти "розраду та надію" Японії, яка постраждала від цунамі й пошкодженої атомної станції.

Потім Папа привітав християн із світлим святом Великодня 65 мовами народів світу.

Віруючі, присутні на площі Святого Петра у Ватикані, зустріли благословення понтифіка аплодисментами і вигуками радості.