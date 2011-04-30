Українська служба Бі-бі-сі провела останній радіоефір

Українська служба Бі-бі-сі провела свій останній прямий радіоефір.

Тижнева аудиторія Української служби складала близько п`яти мільйонів осіб. Перший ефір журналісти провели 1992 року, взявши інтерв`ю у першого президента України Леоніда Кравчука.

Крім української, припинено радіомовлення також азербайджанською, російською (за винятком окремих програм в інтернеті), іспанською (для Куби), в`єтнамською, китайською і турецькою мовами.

Як оголосив голова Всесвітньої служби Пітер Горрокс, 650 робочих місць із 2400 на Всесвітній службі буде закрито протягом наступних трьох років, більшість із них - протягом першого року.

Бі-бі-сі раніше оголосила, що закриває 5 мовних служб через скорочення бюджету корпорації. Закрито албанську, македонську, сербську служби, а також редакції, які випускають програми для країн Карибського регіону англійською мовою та португальською - для країн Африки.

Ще 7 служб, серед яких і українська, припиняють радіомовлення, але залишаться в інтернеті.

Скорочено чи закрито багато програм Всесвітньої Служби англійською мовою, включно із "Європа сьогодні".