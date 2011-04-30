Молодята принц Вільям і Кетрін Мідлтон відклали медовий місяць

Молодята принц Вільям і його дружина герцогиня Кембриджська Кетрін раптово вирішили відкласти весільну подорож.

Про це повідомляє телекомпанія "Скай Ньюс" із посиланням на власні джерела. За їх даними, Вільям і Кетрін, які одружилися у п'ятницю, вирішили, що ці вихідні вони проведуть на території Великої Британії. Після цього наступного тижня принц повернеться в свою військову частину у Вельсі, де служить пілотом рятувального вертольота. Очікується, що разом з ним вирушить його дружина. Причину, з якої пара вирішила відкласти весільну подорож, джерела не повідомляють.

Эхо Москвы