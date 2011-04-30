Молодята принц Вільям і Кетрін Мідлтон відклали медовий місяць
18:38, 30 квітня 2011Світ
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Принцові скоро назад у військову частину
Молодята принц Вільям і його дружина герцогиня Кембриджська Кетрін раптово вирішили відкласти весільну подорож.
Про це повідомляє телекомпанія "Скай Ньюс" із посиланням на власні джерела. За їх даними, Вільям і Кетрін, які одружилися у п'ятницю, вирішили, що ці вихідні вони проведуть на території Великої Британії. Після цього наступного тижня принц повернеться в свою військову частину у Вельсі, де служить пілотом рятувального вертольота. Очікується, що разом з ним вирушить його дружина. Причину, з якої пара вирішила відкласти весільну подорож, джерела не повідомляють.
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