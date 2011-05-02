В Ізраїлі відзначають День пам'яті жертв Голокосту

Сигнал повітряної тривоги на згадку про 6 мільйонів євреїв, загиблих від рук нацистів, пролунав сьогодні в Ізраїлі.

Як передає РІА «Новости», о 10.00 під сирени зупинилися автомобілі і пішоходи на вулицях. На дві хвилини зупинилася робота всіх установ країни. У скорботному мовчанні жителі Ізраїлю схилили голови, віддаючи дань пам`яті жертвам Голокосту.

У день пам`яті катастрофи і героїзму європейського єврейства в ізраїльському парламенті традиційно зачитують поіменні списки жертв Голокосту, в єрусалимському меморіалі "Яд ва-Шем" покладають вінки з чорними стрічками, траурна музика і фільми про війну витіснили з теле- і радіоефіру розважальні передачі.

Меморіальні заходи розпочалися з церемонії вшанування в Музеї Голокосту "Яд-ва-Шем", яка пройшла вчора після заходу сонця. Виступаючи на церемонії, прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНЬЯГУ і Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС закликали світ не повторювати помилок минулого, зазначивши, що світова спільнота так і не винесла уроків з катастрофи європейського еврейства. "Світ наполегливо прагне винести з катастрофи тільки уроки минулого, а не сьогодення і майбутнього. Ми бачимо, як Іран озброюється ядерною зброєю, але світ не зупиняє його. Саме сьогодні і саме тут, я кажу: світ має знати, що коли єврейський народ і Армія оборони Ізраїлю заявляють, що більше не дадуть такому статися, вони мають на увазі кожне слово", - сказав Б.НЕТАНЬЯГУ.