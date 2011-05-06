Нова версія: бен Ладен мав АК-47 і ПМ

Американські офіційні особи повідомили нові подробиці про рейд на укриття Усами бен Ладена в Пакистані, які суперечать попереднім твердженням Білого дому, зауважує Бі-бі-сі.

Згідно з новими даними, під час спецоперації лише одна людина стріляла по бійцях американського спецназу, і її вбили на самому початку штурму. З попередніх звітів виходило, що 40-хвилинна операція супроводжувалася тривалою й інтенсивною перестрілкою.

За даними агентства UPI, це був довірений кур`єр лідера "Аль-Каїди" Абу Ахмед ель-Кувейті: він почав стріляти по "морських котиках" з-за дверей гостьового будиночка поблизу сховища бен Ладена і був негайно убитий разом з жінкою, яка була там же.

Після цього у бік американців не пролунало жодного пострілу.

The New York Times додає, що, коли коммандос дісталися верхнього поверху, то в одній з кімнат виявили Усаму бен Ладена з автоматом АК-47 і пістолетом Макарова на відстані витягнутої руки. Вони застрелили його і поранили в ногу (а не убили, як повідомлялося) жінку, яка була з ним. Як повідомив прес-секретар президента США Джей Карні, ця беззбройна жінка спробувала кинутися на спецназівців, а не нею прикривався бен Ладен, як повідомляли.

Крім того, в останній версії взагалі не згадується син бен Ладена, який був також убитий. Немає також ніяких згадок про підбитий вертоліт.

Джей Карні, виправляючи попередню інформацію, висловив припущення, що помилки були викликані тим, що дуже багато інформація хотіла видати щонайшвидше.