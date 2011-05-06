Лукашенко зрозумів: у терористи йдуть ті, хто базікає на роботі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав у зв`язку з терактом в метро 11 квітня посилити трудову дисципліну на підприємствах країни, повідомляє Лента.ру. "Робочий час повинен бути відданий роботі, ніякого базікання тощо", заявив Лукашенко.

За словами президента Білорусі в боротьбі з "безгосподарністю і безладом в бюджетній сфері, держструктурах" треба вдатися до "радянського досвіду часів Андропова". "Подобається це комусь чи ні, але приблизно так ми повинні примусити кожного працювати", - сказав Лукашенко.

Підозрюваний виконавець теракту працював на заводі. Як пояснив Лукашенко, попередні підсумки перевірок показують, що в теракті винні не тільки працівники правоохоронних органів і метрополітену, які припустилися халатності. "Причини і умови, що сприяли злочинам, полягають не тільки в недоробці правоохоронних органів. В установах освіти і на підприємствах безладу більше, ніж треба", - сказав Лукашенко.

На думку президента, на заводі (Лукашенко не назвав конкретне підприємство), де працював терорист (за даними ЗМІ, його звуть Дмитро Коновалов) була "негожа практика безгосподарності, протекціонізму, байдужості, відірваності керівників від людей". Обвинувачений в теракті, за словами Лукашенка, "міг запросто піти з роботи, набрати кульок, роликів, арматури і випробовувати вибухові пристрої в лісах".

При цьому президент Білорусі зауважив, що "чинуші" не повинні "закривати рот людям". Лукашенко вказав місце, де люди мають право висловлювати свою точку зору. "Людина, відпрацювавши свій робочий час, в певних місцях, вдома, як у справжній демократичній державі, має право висловлювати свою точку зору, і ніхто не має права цьому перешкоджати", - заявив Лукашенко.