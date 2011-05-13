Медведєв: Росія враховуватиме ставлення країн до пам'яті про війну

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія враховуватиме ставлення влад інших країн до пам`яті про Другу світову війну під час вибудовування зовнішньополітичних пріоритетів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив, виступаючи на зустрічі з молодими російськими парламентаріями.

«Що стосується Естонії, Грузії, України, мені це так само сумно, як і вам. Дивитися на це неприємно і боляче. Це свідчать про незрілість політичних засад у цих країнах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

“Не наша справа їх критикувати, це справа виборців формувати власну владу”, - підкреслив він.

За словами Президента РФ, «якщо ця влада танцює на кістках людей, які колись захищали їх країни», то «ми повинні розуміти, яке у нас буде ставлення до цієї влади, і виходячи з цього вибудовувати нашу зовнішню політику».

«Ми враховуватимемо це, вибудовуючи зовнішньополітичні пріоритети», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.