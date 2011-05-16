Посланцеві ООН в Лівії не вдалося зустрітися з Каддафі

На переговорах в Лівії спеціальний посланець ООН Абдул Ілах аль-Хатіб наполягає на припиненні вогню і допускові гуманітарних місій до міст, обложених силами Муамара Каддафі. Зі свого боку, лівійські чиновники підтвердили аль-Хатібу, що готові до переговорів.

Водночас представник ООН не згадав про пропозицію глави лівійського уряду Багдаді Махмуді, про яку раніше повідомляли ЗМІ, припинити вогонь у разі припинення бомбардувань НАТО.

Спеціальний посланець ООН побував у столиці Лівії Тріполі в неділю. Він зустрівся з міністром закордонних справ уряду Каддафі і старшиною племен, які зберігають вірність лівійському лідерові. Зустрічі з самим Каддафі Абдулу Ілаху аль-Хатібу добитися не вдалося, зауважує Радіо Свобода.