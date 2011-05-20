Присяжні визнали докази проти Стросс-Кана достатніми
00:01, 20 травня 2011Світ
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Велике журі формується з 23 осіб
Велике журі присяжних кримінального суду Нью-Йорка у четвер увечері визнало докази, зібрані проти екс-глави МВФ Домініка Стросс-Кана, достатніми для його кримінального переслідування, передає кореспондент РІА "Новости" із залу суду.
Велике журі формується з 23 осіб, які живуть у цьому штаті і мають право виносити вердикт за пред`явленими звинуваченнями. У даному випадку журі підтримало всі пункти звинувачення, висунутого проти Стросс-Кана.
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