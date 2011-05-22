ООН дозволила судновласникам наймати збройну охорону
04:36, 22 травня 2011Світ
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Для зон особливого ризику
Міжнародна морська організація (ІМО), яка перебуває під егідою ООН, дозволила судновласникам наймати збройну охорону для захисту суден від піратів, повідомляє Бі-бі-сі.
На зустрічі керівництва ІМО, яка проходила в Лондоні, були розроблені правила використання на борту збройної охорони в зонах особливого ризику, включаючи Індійський океан.
Наразі на борту кожного десятого судна, курс якого пролягає поблизу берегів Сомалі, є збройні охоронці. Проте тепер, з подачі ООН, кількість суден, здатних самостійно захищатися від піратів, швидше за все зросте.
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