Міжнародна морська організація (ІМО), яка перебуває під егідою ООН, дозволила судновласникам наймати збройну охорону для захисту суден від піратів, повідомляє Бі-бі-сі.

На зустрічі керівництва ІМО, яка проходила в Лондоні, були розроблені правила використання на борту збройної охорони в зонах особливого ризику, включаючи Індійський океан.

Наразі на борту кожного десятого судна, курс якого пролягає поблизу берегів Сомалі, є збройні охоронці. Проте тепер, з подачі ООН, кількість суден, здатних самостійно захищатися від піратів, швидше за все зросте.