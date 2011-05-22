Суд Бахрейну засудив до смерті двох учасників акцій протесту

Особливий суд Бахрейна ухвалив рішення щодо апеляції двох учасників акцій протесту шиїтського віросповідання, яких раніше засудили до смерті за вбивство два поліцейський під час масових заворушень. Вища судова інстанція залишила смертний вирок. Обвинувачені вчинили наїзд на поліцейських на машині, в результаті ті померли, повідомляє місцеве державне агентство BNA.

Суд першої інстанції засудив раніше до смерті ще двох шиїтів, проте сьогодні апеляційний суд замінив їм страту на довічний тюремний термін.

Довічне позбавлення волі як покарання раніше було призначене ще трьом маніфестантам, причетним до вбивства поліцейських.

Міжнародні організації, зокрема Amnesty International, засудили смертні вироки учасникам масових хвилювань.

З середини лютого 2011 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, у Бахрейні проходять масштабні акції протесту проти правлячого режиму. Сім`я короля Бахрейну Хаміда бен Іса аль-Халіфа та його оточення за віросповіданням є мусульманами-суннітами, а більшість населення цієї держави - шиїти. Багато хто з них вважає, що прихильники шиїтів опинилися усунені від управління державою.

З 14 березня до Бахрейну на прохання місцевого керівництва введені війська Саудівської Аравії і Об`єднаних Арабських Еміратів. Король Бахрейну оголосив у країні режим надзвичайного стану строком на три місяці.