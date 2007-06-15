Путін готує сюрприз до виборів

10:37, 15 червня 2007
Світ
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Помічник російського президента зробив узгоджену "утєчку"?

Помічник Президента Російської Федерації Володимира Путіна Ігор Шувалов не виключив можливості появи абсолютно нової постаті серед вірогідних кандидатів у президенти Росії, повідомляє радіостанція "Эхо Москвы".

Виступаючи у Вашингтоні, І.Шувалов зазначив, що двома реальними кандидатами є нинішні віце-прем`єри. Проте, за його словами, Володимир Путін може "зробити ще один сюрприз", і пізніше цього року серед учасників президентської кампанії, можливо, з`явиться нова постать.

І.Шувалов при цьому наголосив, що сам Володимир Путін залишить свій пост після закінчення президентських повноважень.

Наразі експерти вважають найбільш реальними претендентами на президентство віце-прем`єрів російського уряду Сергія Іванова і Дмитра Медведєва. Проте ніяких офіційних заяв про те, що хтось може стати наступником, зроблено не було. Володимир Путін, відповідаючи на такі питання, заявляв, що це визначатимуть громадяни Росії.

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