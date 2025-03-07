В Україні вітають пропозицію прем'єрки Італії як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій.

У Міністерстві закордонних справ України прагнуть з'ясувати конкретику пропозиції прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні про поширення на Україну дії 5-ї статті НАТО, яка передбачає, що збройний напад на одну із країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу. Зокрема, він прокоментував пропозицію прем'єр-міністерки Італії поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку без членства в Альянсі і замість розміщення міжнародного контингенту.

"Ми вітаємо цю заяву як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій і гарантування взагалі безпеки та миру для України. Мені здається, важливо, що ми цю дискусію розширюємо на різні елементи", - сказав Тихий.

Відео дня

Він зазначив, що зараз лунають різні ідеї, у тому числі про залучення повітряного компоненту для гарантування безпеки й миру в Україні після завершення війни. Або про поширення 5-ї статті Вашингтонського договору НАТО. Як сказав Тихий, це усе - частина ширшої дискусії.

"Те, що стосується конкретно цієї пропозиції, ми перебуваємо на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику цієї пропозиції", - додав Тихий.

За його словами, ця пропозиція пролунала як загальна ідея:

"Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою".

Речник висловив переконання, що Україна вже де-факто є частиною колективної безпеки євроатлантичного простору і спільноти.

"Занепокоєння і страхи, які стосуються інтеграції України в НАТО, перебільшені взагалі завжди були, і залишаються", - сказав Тихий.

Окремо він розповів про перспективи розміщення міжнародного контингенту на території України. За його словами, дискусія ще продовжується і розвивається, але усе ще є достатньо загальною. На закритих зустрічах лунають певні цифри щодо такого контингенту, але є "дуже багато невідомих у цій формулі".

Водночас в Україні вважають, що дуже важливо розширити поточну дискусію про перспективи розміщення контингенту не лише на суходолі, а й у повітряному та морському просторі.

"Знаємо, що низка країн, не лише Європи, висловлює готовність - гіпотетичну можливість відправити свої контингенти в Україну. Ми розуміємо, що для того, аби таке рішення було ухвалене, потрібен широкий консенсус і цих різних країн, у тому числі США", - наголосив Тихий.

За його словами, країни, які готові попередньо брати участь у формуванні контингенту, розміщені в Європі, Північній Америці і не тільки. Він додав, що цей процес не є відокремленим для різних країн.

"Ми працюємо над тим, щоб цей консенсус створити", - зазначив Тихий.

Пропозиція Джорджі Мелоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без членства країни у військовому Альянсі.

5 стаття НАТО передбачає, що збройний напад на одну із країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів.

За словами Мелоні, це стане "гарантією стабільної, тривалої та ефективної безпеки" порівняно з введенням військ для підтримання режиму припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: