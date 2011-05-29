Німецький командувач поранений при вибуху в Афганістані

Німецький генерал сил ISAF в Афганістані Маркус Кнайп (Markus Kneip) одержав поранення у суботу при вибуху у в місті Тулукан, ще як мінімум двоє військовослужбовців німецького контингенту загинули, повідомляє Deutsche Welle.

Вибух стався в суботу ввечері в будинку губернаторства в місті Тулукан, адміністративному центрі північної афганської провінції Тахар. Вибух здійснив терорист-смертник.

Серед поранених є німецький командувач міжнародного контингенту ISAF в Північному Афганістані генерал-майор Маркус Кнайп, йдеться в повідомленні.

Інформація в ЗМІ про кількість загиблих відрізняється. Загалом убитих і поранених, за попередніми даними, близько 35.

Cеред загиблих начальник поліції зони "Північ" генерал Дауд Дауд і начальник провінційного управління поліції провінції Тахар Нурджан Хан Нурі.

Як повідомив РІА "Новости" співрозмовник у МВС Афганістану, у момент вибуху в будинку губернаторства провінції Тахар відбувалася нарада представників місцевих органів влади і командування силових відомств зони "Північ". Метою терористів був генерал Дауд Дауд, командувач 303-ою північною зоною поліції "Памір", який брав участь у нараді.

Прес-секретар міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) в кабулі Тім Джеймс повідомив журналістам, що в результаті теракту в Тулукані є вбиті і поранені серед військовослужбовців міжнародної коаліції і афганських сил безпеки, які охороняли учасників наради.

За даними місцевих телеканалів, губернатор Тахара Абдул Джабар Таква був важко поранений при вибуху.

Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики радикального руху "Талібан", повідомляє Deutsche Welle.