Москва погодиться на повернення Придністров`я до Молдови?

Американський аналітичний центр Stratfor виступив з твердженням щодо можливого укладення "секретної угоди" у питанні Придністров`я між Росією і Молдавією для того, щоб Москва могла на законних підставах тримати свої війська в "стратегічно значущій точці в Європі", а також для "протидії розширенню НАТО та заходам США із розгортання ПРО і військових баз поблизу її (Росії) кордонів".

Повідомляючи, що перші чутки про таку угоду з`явилися ще наприкінці травня, Stratfor тепер стверджує, що "угода, схоже, видається більше, ніж поголосом, і Росія може використовувати Молдавію як одну з своїх точок для повернення назад до Європи".

"У той час як Захід виступає проти, за його твердженням, незаконної російської присутності в Молдавії, а Росія заявляє про вихід з ДОВСЄ, з`явилися чутки про те, що Росія і Молдавія домовилися, що в разі, якщо російські війська зможуть залишатися в Придністров`ї ще протягом 10 років, Росія погодиться з тим, що Молдова знов приєднає до себе цей сепаратистський район. При цьому обидві сторони припинять свої взаємні економічні блокади", стверджується в аналітичному матеріалі центру.

Повідомляючи, що подібні домовленості дають змогу Росії одержати "легальну військову опору в Європі", аналітичний центр наголошує, що це "усунуло б половину аргументів НАТО про те, що Росія порушує ДОВСЄ".

У своєму аналізі Stratfor не наводить ніяких посилань на джерела своєї інформації.

Stratfor (Strategic Forcasting), який в одному з відомих американських бізнес-видань був схарактеризований як "тіньове ЦРУ", є приватною компанією, що базується в Остіні (штат Техас), і спеціалізується на наданні аналітичної інформації з власних джерел щодо ключових геополітичних, стратегічних і економічних процесів у світі.

РІА "Новости"