Президент США відвідає з візитом Молдову

Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама відвідає з візитом Молдову. Про це повідомив на брифінгу в Кишиневі в.о.президента країни, голова парламенту Маріан Лупу, зазначивши, що домовленість про візит американського президента досягнута на зустрічі глав США і Молдови, яка відбулась у Варшаві в рамках їх участі в XVII Саміті голів держав Центральної Європи. Терміни візиту до Молдови американського президента будуть встановлені пізніше за дипломатичними каналами.

Б.Обама під час зустрічі з М.Лупу заявив, що США продовжать підтримку європейських прагнень Молдавії і високо оцінюють зусилля, які робить країна для розвитку демократії і просування реформ.

Голова Білого Дому заявив, що США підтримують політику відкритих дверей щодо країн, які хочуть вступити до Європейського Союзу. У свою чергу М.Лупу наголосив, що нині основні цілі Молдови пов`язані з процесом європейської інтеграції, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.