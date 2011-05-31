Парламент Грузії заборонив радянську і фашистську символіку

Парламент Грузії затвердив сьогодні "Хартію свободи", яка забороняє використання в громадських місцях радянської, а також фашистської символіки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Також "Хартія", що складається з двох законопроектів: "Про люстрацію" та "Акт патріота", - обмежує перебування на державній службі функціонерів компартії, комсомолу, працівників спецслужб радянського періоду. Вони не зможуть працювати у владних структурах, включно до апарату парламенту, адміністрації президента, регулівних комісії, Ради безпеки, канцелярії уряду, міністерств тощо. Колишні функціонери також не зможуть мати посади декана в навчальних закладах, завідувати кафедрою або працювати суддею.

За інформацією законодавчого органу, "Хартія свободи" також ставить за мету викорінення тероризму і замахів на основи безпеки країни. "Хартія свободи" містить і пакет антитерористичних заходів - охорону будівель і об`єктів стратегічного призначення, моніторинг вантажів, що надходять до Грузії.

Документом, крім того, передбачений контроль за фінансовими потоками, що надходять до Грузії з-за кордону. Як вимагає "Хартія свободи", міністерства економіки і фінансів, Національний банк, комерційні банки Грузії тепер зобов`язані інформувати правоохоронні органи про великі фінансові транзакції з-за кордону.