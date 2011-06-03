Росіяни в Туреччині отруїлися «паленим» алкоголем з Кіпру

Турецька влада назвала офіційну причину алкогольного отруєння росіян на курорті в Бодрумі, передає РІА «Новости».

Як оголосили у Міністерстві сільського господарства Туреччини, туристи отруїлися підробленим віскі Mister Burdon. Такий висновок було зроблено на основі аналізів проб п`яти спиртних напоїв, якими пригощали росіян. Наприклад, було встановлено, що вміст метилового спирту у "паленому" алкоголі втричі перевищував норму.

За інформацією турецьких урядовців, підроблений віскі було ввезено до Туреччини з північного Кіпру. За імпорт відповідала фірма "Жасмин", а за реалізацію на турецькому ринку - фірма "Бірлік Гида". Раніше повідомлялося, що "Жасмин" одержала дозвіл на ввезення 180 тисяч пляшок джина, такої самої кількості горілки і 2,1 тисячі пляшок віскі. Близько 12 тисяч підроблених пляшок бути продано в Анталії, Муглі, Мерісні та Анкарі.

РІА «Новости» з посиланням на турецьку газету Haber Turk повідомляє, що поліцейські провели перевірку за місцем реєстрації фірми "Бірлік Гида" в Анкарі. Адреси виявилися фіктивними.

Масове отруєння росіян неякісним алкоголем сталося в ніч на 27 травня на вечірці на яхті, влаштованій для представників туристичного бізнесу. По медичну допомогу звернулися близько двадцяти осіб, шестеро з них були госпіталізовані у тяжкому стані. Три громадянки Росії згодом померли (дві жінки померли в турецьких лікарнях і ще одна померла вже після повернення до Москви в НДІ імені Скліфосовського).

СК РФ 2 червня оголосив, що порушив у зв`язку із загибеллю росіянок кримінальну справу за статтею 238 КК ("Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки"). 3 червня відомство уточнило, що порушено одразу три справи за трьома різними частинах статті 238. Ці справи об`єднані в одне провадження. Своє розслідування проводять і правоохоронні органи Туреччини.