У Молдові оголошений день тиші перед виборами

08:56, 04 червня 2011
Світ
1305 0

Попереду бій за Кишинів

День тиші оголошений у суботу в Молдові напередодні виборів до місцевих органів влади, які відбудуться 5 червня.

Віддруковано 7,66 мільйона бюлетенів - за кількістю громадян з правом голосу, - з яких 5,4 мільйона бюлетенів - державною, молдавською мовою. Спостерігачами реєструвалися 130 міжнародних експертів і 90 - національних.

"На 98 посад примарів (мерів) претендують 4900 кандидатів, при цьому в столиці Гагаузії - місті Комрате зареєстрований своєрідний рекорд. Там крісло голови міста виборюватимуть 86 конкурентів і замість бюлетеня, довжина якого становила б 2,5 метра, віддрукована брошура для голосування", - повідомив голова ЦВК Юрій Чокан.

На думку експертів, основна боротьба розгорнеться в столиці країни Кишиневі, де за посаду мера боротимуться 13 кандидатів. 12 з них представляють політичні партії і рухи, один - незалежний кандидат.

Інтригу цим виборам додає те, що партії правлячого в Молдові альянсу "За європейську інтеграцію" - Ліберально-демократична, Демократична і Ліберальна - не змогли висунути єдиного кандидата на посаду мера Кишинева, незважаючи на неодноразові заклики лідерів, зауважує РІА "Новости".

За прогнозами експертів, найбільші шанси вийти в другий тур, або навіть перемогти в першому, має представник Партії комуністів Ігор Додон. Якщо другий тур буде, то його суперником стане нинішній мер Кишинева, заступник голови Ліберальної партії Дорін Кіртоаке.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter