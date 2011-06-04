У Молдові оголошений день тиші перед виборами

День тиші оголошений у суботу в Молдові напередодні виборів до місцевих органів влади, які відбудуться 5 червня.

Віддруковано 7,66 мільйона бюлетенів - за кількістю громадян з правом голосу, - з яких 5,4 мільйона бюлетенів - державною, молдавською мовою. Спостерігачами реєструвалися 130 міжнародних експертів і 90 - національних.

"На 98 посад примарів (мерів) претендують 4900 кандидатів, при цьому в столиці Гагаузії - місті Комрате зареєстрований своєрідний рекорд. Там крісло голови міста виборюватимуть 86 конкурентів і замість бюлетеня, довжина якого становила б 2,5 метра, віддрукована брошура для голосування", - повідомив голова ЦВК Юрій Чокан.

На думку експертів, основна боротьба розгорнеться в столиці країни Кишиневі, де за посаду мера боротимуться 13 кандидатів. 12 з них представляють політичні партії і рухи, один - незалежний кандидат.

Інтригу цим виборам додає те, що партії правлячого в Молдові альянсу "За європейську інтеграцію" - Ліберально-демократична, Демократична і Ліберальна - не змогли висунути єдиного кандидата на посаду мера Кишинева, незважаючи на неодноразові заклики лідерів, зауважує РІА "Новости".

За прогнозами експертів, найбільші шанси вийти в другий тур, або навіть перемогти в першому, має представник Партії комуністів Ігор Додон. Якщо другий тур буде, то його суперником стане нинішній мер Кишинева, заступник голови Ліберальної партії Дорін Кіртоаке.