Аль-Каїда чекає від своїх прихильників індивідуальних актів терору
12:33, 04 червня 2011Світ
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На "ворожій території"
"Аль-Каїда" закликала своїх прихильників до індивідуальних актів терору на "ворожій території".
Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на американську службу моніторингу SITE.
У майже півторагодинному відеозверненні, знятому після смерті Усами бін Ладена, містяться промови Аймана аз-ЗАВАХІРІ, який довго вважався другою після бін Ладена людиною в "Аль-Каїді", а також уродженця Каліфорнії Адама ГАДАНА.
Останній заявив, що мусульмани, які живуть на Заході, перебувають в ідеальній ситуації для проведення джихаду стосовно "хрестоносців і сіоністів".
Відео було випущене організацією "Ас-Сахаб" - медіа-підрозділом «Аль-Каїди».
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