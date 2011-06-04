Аль-Каїда чекає від своїх прихильників індивідуальних актів терору

"Аль-Каїда" закликала своїх прихильників до індивідуальних актів терору на "ворожій території".

Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на американську службу моніторингу SITE.

У майже півторагодинному відеозверненні, знятому після смерті Усами бін Ладена, містяться промови Аймана аз-ЗАВАХІРІ, який довго вважався другою після бін Ладена людиною в "Аль-Каїді", а також уродженця Каліфорнії Адама ГАДАНА.

Останній заявив, що мусульмани, які живуть на Заході, перебувають в ідеальній ситуації для проведення джихаду стосовно "хрестоносців і сіоністів".

Відео було випущене організацією "Ас-Сахаб" - медіа-підрозділом «Аль-Каїди».