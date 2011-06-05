Україна може підписати угоду про асоціацію з ЄС уже у вересні

Україна у випадку успішного завершення запланованого на червень раунду переговорів з Європейським Союзом зможе підписати угоду про асоціацію з ЄС та про зону вільної торгівлі у вересні цього року.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на неназваного працівника однієї зі служб Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«За даними високопоставленого дипломата у Європейській службі зовнішніх дій (EASEU), в ідеальному сценарії обидві угоди (про вільну торгівлю та асоціацію) могли б бути підписані під час саміту «Східного патнерства» у вересні у Варшаві»,- відзначає агентство.

Прес-секретар Посольства України у Брюселі Ірина Шкляр сказала польському агентству, що черговий, 17-й раунд переговорів, який заплановний на 20 червня у Києві, «може стати вирішальним» для їхнього технічного завершення.

В українському посольстві також відзначили, що після травневих переговорів віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА з європейською стороною усі «червоні лінії стали зеленими».

«Європейська комісія не надає деталей, але вважає, що є великий шанс на наближення останнього етапу переговорів», - відзначає РАР.