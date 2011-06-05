Оприлюднено екзит-поли на парламентських виборах у Португалії

Reuters з посиланням на португальські телеканали передає дані опитувань на виході з виборчих дільниць, згідно з якими опозиційна правоцентристська соціал-демократична партія на чолі з Педру Пассуш Коельо набрала від 37 до 42,5 % голосів. Соціалістична партія, лідер якій Жозе Сократеш останні шість років мав посаду прем`єр-міністра країни, за даними опитувань, набирає лише від 24,4 до 30%.

Дострокові вибори до парламенту Португалії почалися в неділю вранці на тлі економічних труднощів, пов`язаних з високим бюджетним дефіцитом у країні.

Прем`єр-міністр Сократеш подав у відставку в березні після того, як парламент переважною більшістю голосів відхилив черговий план антикризових заходів, запропонований урядом.