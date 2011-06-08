Світове виробництво пшениці буде рекордним, але попит ще більшим

03:09, 08 червня 2011
Світ
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Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FАО) прогнозує цього року збільшення світового виробництва пшениці на 3,2% порівняно з минулим роком - до 674 млн. тонн. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті організації.

За прогнозом експертів FАО, світове виробництво пшениці збільшиться, головним чином, за рахунок підвищення врожайності в Росії. Світове виробництво кормового зерна, за прогнозами експертів, збільшиться на 3,9% - до 1,165 млрд. тонн. Збільшення виробництва очікується в Росії та інших країнах - членах СНД. Кінцеві світові запаси зерна в 2012 р. становитимуть 494 млн. тонн.

Зазначається, що на сьогодні є підстави говорити про рекордний урожай зернових культур в 2315 млн. тонн, що на 3,5% більше, ніж у 2010 році. Зазначаться, що наступні кілька місяців будуть вирішальними для майбутнього врожаю. Хоча перспективи обнадіюють в деяких країнах, таких як Росія і Україна, погодні умови можуть негативно позначитися на кукурудзі та пшениці в Європі й у Північній Америці.

Експерти відзначають, що високі та нестабільні ціни на сільськогосподарську продукцію, швидше за все, переважатимуть до кінця цього року і до 2012 року. За прогнозом FAO, попит на зернові збільшиться, через що навіть рекордна пропозиція врожаю не зможе його задовольнити, що сприятиме зростанню цін. Але задеклароване відкриття РФ експорту зерна з 1 липня може дещо зняти існуюче напруження, вважають експерти.

На ринку олійних культур у 2011-2012 маркетинговому році поставок може виявитися недостатньо для задоволення зростаючого попиту на олію та шрот, що означає подальше скорочення світових запасів.

 

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