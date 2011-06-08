У білоруських магазинах зникли сигарети

Білоруські громадяни не можуть запастися сигаретами напередодні подорожчання. З середи дві третини найменувань сигарет дорожчають в Білорусі від 30 до 60%.

Як передають кореспонденти РІА "Новости", на прилавках магазинів переважно залишилися сигарети дешевого сегменту - "Прима", "Астра", "Мінськ", "Прем`єр". Сигарет дорожчого сегменту на прилавках практично немає. Така ситуація триває близько тижня.

Як розповів РІА "Новости" товарознавець одного з універсамів, сигарети елітних сортів білоруського виробництва, а також імпортні сигарети, магазини продавали з наявних складських залишків.

Дорогі сигарети відсутні в ресторанах, кафе і барах. У районних центрах такі ж складнощі з сигаретами, як і в білоруській столиці.