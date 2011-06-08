У Ліберії 275 українських миротворців отримали медалі Організації Об’єднаних Націй “За службу миру”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, нагородження миротворців відбулося в ході «Параду медалей» у базовому таборі 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України сил Місії ООН у Ліберії.

В урочистостях взяли участь спеціальний представник Генерального секретаря та Координатор операцій ООН у Ліберії Елен Маргарет ЛОЙ, виконуючий обов’язки командувача силами Місії ООН у Ліберії бригадний генерал Джон КВАЗІ, командир 56-го окремого вертолітного загону полковник Петро ПЛІС, представники інших миротворчих контингентів, місцевих органів влади, військові спостерігачі та численні гості.

«Від імені Генерального секретаря Місії ООН я би хотіла передати щиросердечну вдячність українській владі за участь у миротворчості Організації Об’єднаних Націй, – зазначила Е.М.ЛОЙ. – В проблемних ситуаціях, в яких ми працюємо в Ліберії, багато завдань місії в основному виконуються завдяки нашим українським колегам та їхнім надійним вертольотам. Ви відіграєте особливу роль в транспортуванні нашого персоналу та вантажу у всі куточки Ліберії».

Також, додала вона, нещодавно українські миротворці довели, що є послами миру. «Cаме вашими рішучими діями було внесено зміни у вирішення конфлікту післявиборчих баталій в Кот-д’Івуарі», – сказала Е.М.ЛОЙ та подякувала особовому складу, хто служив та продовжує служити у Кот-д’Івуарі.

В рамках заходу гостям було продемонстровано зразки військової техніки, які є на озброєнні у вертолітному загоні та вручено пам’ятні сувеніри.