МЗС просить українців у Ємені подзвонити до Саудівської Аравії

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України, які перебувають в Ємені, зв’язатися з дипломатичною установою України у Саудівській Аравії (за сумісництвом в Ємені) та повідомити про своє місце перебування в цій країні та надати необхідну контактну інформацію.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

За повідомленням Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія, після виїзду Президента Ємену Обдали САЛЕХА до Саудівської Аравії на операцію та лікування, ситуація в Єменській Республіці дещо стабілізувалася.

Посольство України в КСА тримає контакт з Посольством РФ в Ємені, яке готове надати усіляку допомогу громадянам України у питанні евакуації з території ЄР, якщо така буде проводитися.

Українське посольство продовжує підтримувати контакт з громадянами України, які мешкають в Ємені та надає консультативну допомогу з консульських питань та інформує про домовленість з Посольством РФ в Ємені.

Станом на 8 червня ц.р. міжнародні аеропорти м.Сана та м.Аден працюють у звичайному режимі.

У разі виникнення питань, пов’язаних із перебуванням в Ємені, громадяни України можуть звертатися до Посольства України в Саудівській Аравії (+966-1-450-23-10 та +966-1-450-85-36) або до Посольства Російської Федерації в Ємені (+967-1-278-719).

Як повідомляв УНІАН, у Ємені з початку лютого тривають антиурядові демонстрації. За даними ЗМІ, з початку заворушень в країні загинуло декілька сотень осіб.