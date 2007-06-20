Європа вимагає від Росії припинити дискримінацію партнерів

Європарламент вимагає від Росії ратифікувати Європейську енергетичну хартію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні у Страсбурзі, підтримавши проект доповіді Годелів КУІСТХАУДТ-РОУХОЛ (група народних партій, Німеччина) про економічні і торговельні відносини з Росією.

Доповідь підтримали більшість депутатів (голосування проводилося шляхом підняття рук).

У документі, зокрема, зазначається, що майбутня угода про партнерство і співпрацю з Росією, яка має замінити чинну угоду, дія якої завершується наприкінці 2007 року, має передбачати широке енергетичне партнерство з метою забезпечення безпеки постачання енергоносіїв до Європи.

Депутати зазначили, що припинення постачання газу до України на початку 2006 року та нафти на початку 2007 року серйозно ускладнили відносини Росія-ЄС. У зв’язку з цим депутати закликали Москву “чесно та недискримінаційно поводитися з усіма своїми партнерами”.

Відзначаючи готовність і відкритість країн ЄС до російських інвестицій, депутати Європарламенту висловили сумнів у такій самій відкритості Росії до інвестицій європейських компаній і, зокрема, в енергетичний сектор.

Депутати також наголосили на необхідності покращення судової гілки влади для кращого захисту об’єктів інтелектуальтної вартості та закликали ЄС знайти спільне з Росією рішення проблеми заборони імпорту польського м’яса.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовляється підписувати Європейську енергетичну хартію, яка, зокрема, передбачає вільний доступ до розвідки і видобування корисних копалин, а також до їхнього транспортування трубопроводами. Росія не бачить для себе переваг у підписанні хартії, оскільки вважає, що втратить більше, ніж виграє.