Європа вимагає від Росії припинити дискримінацію партнерів
Москва має ратифікувати енергетичну хартію
Європарламент вимагає від Росії ратифікувати Європейську енергетичну хартію.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні у Страсбурзі, підтримавши проект доповіді Годелів КУІСТХАУДТ-РОУХОЛ (група народних партій, Німеччина) про економічні і торговельні відносини з Росією.
Доповідь підтримали більшість депутатів (голосування проводилося шляхом підняття рук).
У документі, зокрема, зазначається, що майбутня угода про партнерство і співпрацю з Росією, яка має замінити чинну угоду, дія якої завершується наприкінці 2007 року, має передбачати широке енергетичне партнерство з метою забезпечення безпеки постачання енергоносіїв до Європи.
Депутати зазначили, що припинення постачання газу до України на початку 2006 року та нафти на початку 2007 року серйозно ускладнили відносини Росія-ЄС. У зв’язку з цим депутати закликали Москву “чесно та недискримінаційно поводитися з усіма своїми партнерами”.
Відзначаючи готовність і відкритість країн ЄС до російських інвестицій, депутати Європарламенту висловили сумнів у такій самій відкритості Росії до інвестицій європейських компаній і, зокрема, в енергетичний сектор.
Депутати також наголосили на необхідності покращення судової гілки влади для кращого захисту об’єктів інтелектуальтної вартості та закликали ЄС знайти спільне з Росією рішення проблеми заборони імпорту польського м’яса.
Як повідомляв УНІАН, Росія відмовляється підписувати Європейську енергетичну хартію, яка, зокрема, передбачає вільний доступ до розвідки і видобування корисних копалин, а також до їхнього транспортування трубопроводами. Росія не бачить для себе переваг у підписанні хартії, оскільки вважає, що втратить більше, ніж виграє.