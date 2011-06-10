Суд Мюнхена відмовив Іспанії у видачі Івана Дем'янюка

Мюнхенський суд відхилив запит Мадрида на видачу Іспанії уродженця України Івана Дем`янюка, визнаного винним e причетності до вбивства 27,9 тис. євреїв в таборі Собібор, передає Associated Press.

Як пояснила прес-секретар суду Маргарете Нетцель, Іспанія не відповіла на два запити щодо інформації про час і обставини смерті її громадян. "На підставі цього судові органи Німеччини не бачать прямих доказів причетності І.Дем`янюка до загибелі іспанських в`язнів", - зазначила вона.

У січні 2011 р. судовий слідчий Національної судової палати Іспанії Ісмаель Морено направив до Німеччини запит на видачу І.Дем`янюка. За даними іспанських судових органів, він може бути причетний до смерті 60 іспанців - в`язнів концтабору Флоссенбург.

У травні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, І.Дем`янюка, засудженого до п`яти років позбавлення волі, перевезли з в`язниці до будинку для старих. Це відбулося згідно з рішенням суду про звільнення його під заставу на період розгляду апеляції. Виголошення остаточного вироку відкладене до розгляду його апеляції. Головний суддя Ральф Альт повідомив, що вердикт у справі І.Дем`янюка оголосить не раніше ніж за шість місяців.

Він також додав, що рішення звільнити обвинуваченого є цілком виправданим. І.Дем`янюк був екстрадований до Німеччини із США в березні 2009 р., він не має громадянства і не може втекти з країни, наголосив Р.Альт.