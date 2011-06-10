Клінтон може стати головою Світового банку

Держсекретар США Хілларі Клінтон розглядає можливість зайняти місце голови Світового банку по закінченні роботи в президентській адміністрації, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

За їх словами, держсекретар США висловила зацікавленість у тому, щоб очолити СБ після закінчення у середині 2012 року терміну повноважень його нинішнього президента Роберта Зелліка.

Раніше Клінтон сама заявляла, що не має наміру залишатися на посаді держсекретаря США довше, ніж чотири роки.

У Білому домі, як повідомляють співрозмовники Reuters, були проведені кілька переговорів про те, чим Клінтон займеться після відставки з посади держсекретаря. За їх словами, президент США Барак Обама підтримав намір Клінтон очолити СБ, але невідомо, чи висловив він згоду номінувати її на головування. Щоб Клінтон стала новим головою банку, її кандидатуру мають схвалити 187 країн-членів.

Білий дім поки ніяк не прокоментував інформацію. Натомість представник Клінтон Філіп Рейнс в інтерв`ю The Daily Telegraph спростував інформацію про плани Клінтон очолити Світовий банк. За його словами, в Білому домі це питання навіть не стояло на порядку денному.

Посаду голови Світового банку, нагадує Лента.ру, за традицією займає громадянин США - найбільшого акціонера цієї фінансової установи. Президент обирається радою керівників на п`ятирічний термін і може бути переобраний.