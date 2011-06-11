Голова Пентагону висловив сумнів в життєздатності НАТО

00:02, 11 червня 2011
Світ
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З виступу в Брюсселі

Міністр оборони США Роберт Гейтс попередив сьогодні, що майбутнє "військового союзу Америки з Європою" виглядає "безрадісним".

Виступаючи в Брюсселі перед ученими Інституту з проблем безпеки і оборони, Гейтс висловив сумнів у життєздатності НАТО - в світлі "браку політичної волі і видатків на оборону" з боку союзників Сполучених Штатів.

Гейтс нагадав, що у військовій кампанії в Лівії бере участь лише половина держав-членів НАТО і наголосив, що цей факт не може не турбувати, наводить його слова Радіо Свобода.

 

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