Голова Пентагону висловив сумнів в життєздатності НАТО

Міністр оборони США Роберт Гейтс попередив сьогодні, що майбутнє "військового союзу Америки з Європою" виглядає "безрадісним".

Виступаючи в Брюсселі перед ученими Інституту з проблем безпеки і оборони, Гейтс висловив сумнів у життєздатності НАТО - в світлі "браку політичної волі і видатків на оборону" з боку союзників Сполучених Штатів.

Гейтс нагадав, що у військовій кампанії в Лівії бере участь лише половина держав-членів НАТО і наголосив, що цей факт не може не турбувати, наводить його слова Радіо Свобода.