Лідер Китаю відвідає Київ і Крим

18-20 червня 2011 року відбудеться державний візит в Україну Голови Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України із посиланням на главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

За словами останнього, державний візит Голови КНР в Україну стане першим після десятирічної перерви відвіданням нашої держави найвищим керівником Китаю.

В Адміністрації Президента очікують, що візит ХУ Цзіньтао стане імпульсом для оптимізації і наповнення прагматичним змістом двосторонньої співпраці, насамперед, у торговельно-економічній, фінансово-інвестиційній і науково-технічній сферах.

Планується, що за результатами візиту буде підписана Спільна декларація, яка формалізує попередні домовленості щодо встановлення між Україною і КНР відносин стратегічного партнерства.

У рамках візиту сторони мають намір укласти також цілу низку міжурядових і міжвідомчих угод і контрактів, спрямованих на поглиблення двосторонньої співпраці, передусім у торговельно-економічній сфері, між Україною і Китаєм.

Відповідно до програми перебування в Україні Голова КНР планує також відвідати Автономну Республіку Крим.