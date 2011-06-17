США: Каддафі спізнився

Лівійська влада надто пізно висловила готовність до демократичних змін. Про це заявила у четвер представник Держдепартаменту Вікторія Наленд, коментуючи підсумки візиту представника президента Росії Михайла Маргелова до Тріполі.

Раніше Маргелов повідомив, що Каддафі піде на переговори з повстанцями після припинення вогню, а країна готова до проведення виборів під міжнародним спостереженням за умови завершення військової операції НАТО.

У своєму виступі Наленд підкреслила, що Каддафі, половина оточення якого перейшла на бік повстанців, повинен відмовитися від влади, передає Радіо Свобода.