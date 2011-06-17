Лукашенко: кордон - це великий регулятор

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про намір жорстко придушувати будь-які акції протесту на білоруському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

"Люди просто загралися і підставилися. Що вони від мене вимагають? Відкрийте кордон, ми туди-сюди ходитимемо і їздитимемо. Кордон - це великий регулятор, зокрема й економічної ситуації. Акції протесту тут лише шкодять. Поки що ми спокійно розмовляли, може, люди не чули, не зорієнтувалися, а наступні акції ми розцінюватимемо не просто як випад проти влади, а й народу. Відповідно і поводитимемося", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня на білорусько-польському кордоні правоохоронні органи розігнали близько сотні демонстрантів, які протестували проти введених обмежень вивозу пального з країни.

Відповідно до нових правил вивозу товарів із Білорусі, бензин і дизпальне можна вивозити не частіше, ніж раз на 5 днів.

Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО пояснив обмеження на вивіз товарів бажанням уникнути збільшення цін на них усередині країни, зазначивши, що, наприклад, бензин у Польщі й Литві в 2-3 рази дорожче.

"Мі зазнаємо збитків, коли наші продукти вивозять", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.