Казахстан готовий приватизувати великі об'єкти в Білорусі

Казахстан і Росія готові надати економічну підтримку Білорусі і вкласти кошти в приватизацію її великих об`єктів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЕВ під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«У одного з членів цього (Митного) союзу - Білорусі - сьогодні скрутні часи. Я думаю, Казахстан і Росія могли б підтримати Білорусь, якщо, звісно, буде у відповідь рух назустріч до нас. Ми могли б вкласти відповідні інвестиції на модернізацію і приватизацію великих об`єктів у Білорусії, за які вони б одержали добрі гроші для сьогоднішніх своїх проблем», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

За його словами, Казахстан завжди був прихильником інтеграційних процесів в СНД, ШОС та інших об`єднаннях.

За його словами, товарообіг Казахстану з країнами Митного союзу зріс більше ніж на 40%.