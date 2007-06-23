Євросоюз перегляне угоди про своє створення

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) затвердила мандат на переговори щодо внесення змін до двох Угод ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні зранку на прес-конференції канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ після 19 годин безперервних переговорів.

Згідно з мандатом для Міжурядової конференції, зміні підлягатимуть дві угоди ЄС: Угода про Європейський Союз, підписана в 1992 році в Маастріхті, Угода про створення Європейського Співтовариства, підписана в 1957 році в Римі.

Згідно з мандатом, Міжурядова конференція має напрацювати так звану Угоду реформування, при цьому назва “Угода про створення Європейського Співтовариства” буде замінено на назву “Угода про функціонування Союзу”.

Рада ЄС вирішила, що змінені угоди не матимуть Конституційного характеру, посада “Міністра закордонних справ Союзу” носитиме назву “Верховний представник Союзу із закордонних справ та безпекової політики”. Мандат передбачає що в ході обговорення змін до Угод ЄС має прийматися до уваги повага до компетенції ЄС та країн-членів та розмежування компетенцій, специфічна природа Спільної зовнішньої та безпекової політики, посилення ролі національних парламентів, право країн-членів не підписувати Хартію фундаментальних прав та не брати участі в співпраці поліції та органів юстиції з кримінальних питань.

Мандатом передбачається, що Угода про Європейській Союз лише матиме перехресне посилання на Хартію фундаментальних прав, надаючи їй обов’язкового характеру, але, з іншого боку, встановлюючи межі її застосування. Зокрема, Великобританія, яка категорично виступала проти приєднання до Хартії, отримала право на так звану “опцію виходу”.

Національні парламенти отримають більший термін на розгляд проектів законодавства, що ухвалюються за принципом субсидіарності (коли пріоритет у прийнятті рішення належить нижньому органу влади) – з 6 до 8 тижнів.

Мандат передбачає запровадження підрахунку голосів за прийняття рішень, які потребують лише згоди кваліфікованої більшості, принципу “подвійної більшості”, коли рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували представники 55% країн та 65% населення ЄС.

Як повідомила А.МЕРКЕЛЬ, в ході переговорів було досягнуто рішення про те, що цей принцип підрахунку голосів застосовуватиметься з 2014 року з перехідним періодом до початку 2017 року. Польща спочатку не погоджувалася на запровадження такої системи, пропонуючи інший підхід – голосування за принципом розподілу голосів пропорційно квадратному кореню від кількості населення в ЄС, однак пізніше протягом дня змінювала свою позицію, спочатку, пропонуючи запровадити систему “подвійної більшості” 2020 року, а потім – з 2016 року.

“Якщо б ми запроваджували цю систему з 2016 року, то реально вона б запрацювала з 2019 року”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Згідно з мандатом планується внести зміни до складу Європарламенту, Єврокомісії, посилити роль Президента Єврокомісії, перетворити Раду ЄС в інституцію та створити офіс Президента, змінити систему 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС. Мандатом також передбачається дещо полегшити умови приєднання нових країн до ЄС. Зокрема, виконання Копенгагенських критеріїв, згідно з наданим мандатом, не повинно бути обов’язковою умовою для вступу, а лише братися до уваги при прийнятті остаточного рішення, яке прийматиметься Радою ЄС після консультацій з Єврокомісією та отримання оцінки Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, питання внесення змін до Угод ЄС було головним питанням порядку денного самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС. Перший день роботи самміту не приніс ніяких результатів. 22 червня зранку сторони розпочали переговори, які завершилися лише близько 5 ранку 23 червня ухваленням рішення про скликання Міжурядової конференції, яка має остаточно погодити запропоновані зміни і напрацювати остаточний варіант тексту. Планується, що робота конференції має бути завершена до кінця 2007 року.