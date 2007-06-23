ЄС починає готуватися до розширення (фото)
Меркель пояснила, чому раніше було не можна
Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) за підсумками дводенного засідання ухвалила рішення про скликання Міжурядової конференції з підготовки змін до Угоди ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні зранку після майже 19 годин безперервних переговорів канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.
Також Ангела МЕРКЕЛЬ заявила, що досягнення згоди про зміну Угод ЄС відкриває шлях до подальшого розширення Євросоюзу.
|Канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ: зміна Угод ЄС відкриває шлях до подальшого розширення Євросоюзу.
“Відкриття переговорів по новій угоді вже дає можливість говорити про розширення”, - сказала вона.
Канцлер Німеччини зазначила, що в попередній угоді – Ніццькій угоді ЄС, максимальна кількість Євросоюзу була встановлена в розмірі 27 країн, що фактично призвело до того, що ЄС не міг думати про подальшу можливість розширення без зміни своїх головних документів.
|Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ привітав Ангелу МЕРКЕЛЬ з успішним завершенням переговорів про зміну Угод ЄС
Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) затвердила мандат на переговори щодо внесення змін до двох Угод ЄС.
|“Це не було легко. Ми дуже задоволені тим, чого ми змогли досягнути сьогодні зранку”, - сказала канцлер Німеччини
Серед іншого мандатом передбачається дещо полегшити умови приєднання нових країн до ЄС. Зокрема, виконання Копенгагенських критеріїв, згідно з наданим мандатом, не повинно бути обов’язковою умовою для вступу, а лише братися до уваги при прийнятті остаточного рішення, яке прийматиметься Радою ЄС після консультацій з Єврокомісією та отримання оцінки Європарламенту.
Фото Сергія Воропаєва / УНІАН