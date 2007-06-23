ЄС починає готуватися до розширення (фото)

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) за підсумками дводенного засідання ухвалила рішення про скликання Міжурядової конференції з підготовки змін до Угоди ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні зранку після майже 19 годин безперервних переговорів канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Також Ангела МЕРКЕЛЬ заявила, що досягнення згоди про зміну Угод ЄС відкриває шлях до подальшого розширення Євросоюзу.

“Відкриття переговорів по новій угоді вже дає можливість говорити про розширення”, - сказала вона.

Канцлер Німеччини зазначила, що в попередній угоді – Ніццькій угоді ЄС, максимальна кількість Євросоюзу була встановлена в розмірі 27 країн, що фактично призвело до того, що ЄС не міг думати про подальшу можливість розширення без зміни своїх головних документів.

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) затвердила мандат на переговори щодо внесення змін до двох Угод ЄС.

Серед іншого мандатом передбачається дещо полегшити умови приєднання нових країн до ЄС. Зокрема, виконання Копенгагенських критеріїв, згідно з наданим мандатом, не повинно бути обов’язковою умовою для вступу, а лише братися до уваги при прийнятті остаточного рішення, яке прийматиметься Радою ЄС після консультацій з Єврокомісією та отримання оцінки Європарламенту.

Фото Сергія Воропаєва / УНІАН