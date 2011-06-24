МВФ має бути чуйнішим і правомочнішним?

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повинен бути чуйнішим, ефективнішим і правомочнішим. Таку думку висловила міністр економіки і фінансів Франції Крістін Лагард, яка претендує на посаду директора-розпорядника організації. Вона провела тригодинну зустріч з виконавчими директорами МВФ, впродовж якої виклала своє бачення майбутнього фонду, передає Associated Press.

Виконавча рада МВФ розглядає кандидатури двох претендентів на посаду директора-розпорядника фонду. Це міністр економіки і фінансів Франції К.Лагард і голова Центрального банку Мексики Аугусто Карстенс. Утім, раніше голова МЗС Франції Ален Жюппе повідомив, що лідери країн "великої вісімки" (G8) анонімно підтримали кандидатуру К.Лагард, пише РосБізнесКонсалтинг.

МВФ розраховує обрати нового директора-розпорядника до 30 червня 2011 р.