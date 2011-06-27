Росія знову спробує запустити «Булаву»

Перший в 2011 році випробувальний пуск морської балістичної ракети «Булава» буде проведено 28 червня.

Про це повідомило джерело в російському оборонно-промисловому комплексі.

«Рішення про проведення 28 червня випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети морського базування "Булава" було прийнято держкомісією з льотний-конструкторських випробувань у суботу, 25 червня», — сказав він.

«Пуск проводитиметься з акваторії Баренцева моря зі штатного носія ракети АПЛ "Юрій Долгорукий"», — уточнило джерело.

Нагадаємо, раніше всі пуски проводилися з підводного човна «Дмітрій Донской». Пуск «Булави» з борту АПЛ «Юрій Долгорукий» відбудеться вперше. До цього з 14 пусків ракети успішними були лише сім.

Левый берег