ЄС вимагає від Греції нової економічної програми й погрожує дефолтом

Комісар ЄС з економічних і монетарних справ Оллі РЕН заявляє, що парламент Греції має підтримати нову економічну програму, якщо хоче уникнути дефолту країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві комісара.

«Єдиний шлях уникнути негайного дефолту – підтримка парламентом переглянутої економічної програми», - заявив О.РЕН.

Комісар відзначив, що поважає суверенітет парламенту Греції щодо дебатів, які тривають у цьому органі, проте відзначив, що на порядку денному стоїть питання майбутнього країни і стабільності єврозони.

«Для тих, хто спекулює щодо інших можливостей, дозвольте мені чітко сказати: немає плану Б, щоб уникнути дефолту», - підкреслив комісар.

За його словами, переглянута економічна програма включає як середньострокову фіскальну стратегію, так і програму приватизації.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Греція прийняла програму значного скорочення бюджетних витрат, щоб зменшити дефіцит бюджету, який становив за підсумками 2009 років 15,4% ВВП. Проте, країна замість запланованого зменшення до 9,4% змогла зменшити дефіцит бюджету лише до 10,5% ВВП за підсумками 2010 року.

У 2010 році Греція одержала 110 млрд. євро кредитів від ЄС і МВФ для поліпшення фінансового стану країни.

Міністри фінансів єврозони планують уточнити план підтримки Греції у липні.

Сьогодні, 28 червня, у Греції проходить загальний страйк, який супроводжується масовими акціями протесту проти нових заходів зі скорочення бюджетних витрат.

Депутати грецького парламенту другий день поспіль обговорюють пакет скорочень, який становитиме 28 млрд. євро (12% ВВП країни) на найближчі чотири роки.

Без ухвалення відповідного закону кредитори з ЄС і МВФ відмовляються надати Греції черговий 12-мільярдний транш 110-мільярдної підтримки. У цьому разі Греції загрожує дефолт через 350-мільярдний борг вже у липні.