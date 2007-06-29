Президент Ізраїлю подав у відставку

Президент Ізраїлю Моше КАЦАВ подав прохання про відставку, передає РІА «Новости».

Цими діями він виконує свою частину операції з прокуратурою, яка дасть змогу главі держави уникнути звинувачень у згвалтуванні і тюремного ув’язнення, передають місцеві ЗМІ.

Досудова угода, підписана напередодні, передбачає висунення проти М.КАЦАВА звинувачень в аморальній поведінці і сексуальних домаганнях з покаранням у вигляді умовного тюремного терміну і грошової компенсації позивальницям.

Відставка М.КАЦАВА набуде чинності через 48 годин - за два тижні до формального закінчення семирічного терміну його президентських повноважень.

З початку року М.КАЦАВ, який наполягає на своїй невинності, перебуває в безстроковій відпустці. Його функції виконує спікер Кнесету Далія ІЦИК, яка стала першою жінкою в кріслі глави ізраїльської держави.

Наступним президентом країни стане лауреат Нобелівської премії миру, віце-прем`єр Шимон ПЕРЕС, за якого два тижні тому проголосувала більшість парламентаріїв.

В Ізраїлі, який є парламентською республікою, президент наділений, в основному, представницькими функціями.