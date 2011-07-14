Експерт: російський ринок є важливим тільки для виробників сиру

Заборона на ввезення тваринницької продукції в РФ більш негативно вплине на виробників молочної продукції.

Таку думку висловив у розмові з кореспондентом УНІАН керівник групи експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир ЛАПА.

За його словами, російський ринок важливий насамперед для українських виробників сирів, «а по інших видах продукції це не настільки критично». «Якщо говорити про м`ясо птиці, то сповна і не встигли розвинути постачання. Тому там буде обмежений вплив, а в молочній промисловості складніше», - вважає В.ЛАПА.

Щодо обгрунтованості введеної заборони, за його словами, в список підприємств, яким заборонений експорт, потрапили й ті підприємства, які є найбільш сучасними в Україні і використовують сучасні технології, що використовуються і в Європі. Але експерт не виключає, що на окремих підприємствах могло бути знайдено щось, що не відповідає вимогам Митного союзу. «Говорити про те, що там повністю обгрунтовано чи не обгрунтовано я б не брався. Очевидно, на ряді підприємств могли бути виявлені недоліки, інші підприємства – можливо там неістотні технічні деталі, які можна підправити та ініціювати додаткові перевірки, щоб відновити постачання», - пояснив В.ЛАПА.

При цьому він відзначив, що повністю виключати вплив інших чинників, які привели до введення заборони, не можна.

Як повідомляв УНІАН, держави – члени Митного союзу тимчасово заборонили ввезення продуктів тваринного походження з ряду українських сільгосппідприємств.