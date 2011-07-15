Путін уже не виключає третьої нитки «Північного потоку»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН не виключає будівництва третьої нитки газопроводу «Північний потік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав під час спілкування з працівниками ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат».

«Зараз будуватиметься друга нитка газопроводу по дну Балтійського моря, так званий «Північний потік», Nord Stream. На черзі – «Південний потік», а може бути, ще одна черга «Північного потоку», тобто ринок забезпечений. Питання в економіці кожного проекту. Я впевнений, що у зв`язку з відновленням і світової, і російської економіки він буде тільки зростати, тут сумнівів немає жодних», - сказав В.ПУТІН, відповідаючи на питання, чи буде попит на трубну продукцію.

Російський прем`єр відзначив, що в Росії існує серйозна потреба в трубах великого діаметру для будівництва і ремонту нафто- і газопроводів. «Мало того, що ми будуємо, і будуватимемо другу чергу, припустимо, ССТО (нафтопровід зі Східного Сибіру до Тихого океану). У нас величезний, просто величезний ринок поглинання цієї продукції, пов`язаний з ремонтами трубопровідного транспорту», - сказав В.ПУТІН.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район міста. Виборг) до узбережжя Німеччини (район місто Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. призведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.