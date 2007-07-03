“Богиню” розжалують через візит до США

Десятирічна дівчинка з Непалу, яку шанують у країні як живе божество, позбудеться статусу богині через те, що поїхала до США рекламувати фільм.

Саджані Шакья з міста Бактапур вважалася в Непалі однією з кумарі - земних втілень богинь, які почитаються і буддистами, і індуїстами. Нещодавно Шакья відправилася до США для реклами документального фільму про кумарі з долини Катманду, але через цю поїздку її вирішили позбавити титулу богині. Згідно традиції, кумарі не можуть вирушати за межі Непалу, повідомляє “Сєгодня” з посиланням на ВВС.

«Вона порушила традицію», - заявив Нарендра Прасад Джоші з храму Бактапура, пояснюючи рішення прихильників релігійного культу.

У Непалі кумарі обирають з дівчаток у віці від 2 до 4 років, які для цього мають пройти низку випробувань. Називатися земним втіленням богині можуть тільки дівчатка без вад на шкірі, з бездоганними зубами, очима і волоссям, і такі, що не бояться темноти. За традицією, кумарі ведуть замкнений спосіб життя, покидаючи свій палац всього кілька разів на рік під час релігійних фестивалів. Титул живої богині дівчатка втрачають з настанням статевої зрілості.

У непалському парламенті вже неодноразово проходили дебати про скасування інституту кумарі. Після повернення до земного життя багато дівчаток відчувають стрес. Та ще й згодом не можуть вийти заміж, оскільки у Непалі вважається, що кожен, хто оженився на колишній богині, неодмінно помре.