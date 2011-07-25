Патріарх Кирил починає триденний візит до Києва

Патріарх Московський Кирил розпочне завтра триденний візит до України і зустрінеться в Києві з католікосом-патріархом всієї Грузії Ілією II.

"З самого початку патріаршого служіння Святійший патріарх Кирил ухвалив щорік у День хрещення Руси - день церковного свята на честь святого рівноапостольного князя Володимира (28 липня) - зустрічати в Києві, де спочатку і відбулося хрещення у водах Дніпра", - повідомили РІА "Новости" у Відділі зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату.

Відповідаючи на запитання про зустріч в Києві з предстоятелем Грузинської православної церкви, співрозмовник агентства зазначив, що "два патріархи разом очолять святкові богослужіння і планують обговорити питання міжцерковних взаємин і тему подальшого сприяння Церков в зміцненні дружби між православними народами Грузії, Росії, України й інших країн".

Напередодні Дня хрещення Руси, в середу, на Володимирській гірці в Києві Кирил, Ілія II і митрополит Київський Володимир відправлять святковий молебень.

Крім того, напередодні свята в Києві пройде засідання Священного Синоду Російської православної церкви (утретє за останні три роки - в українській столиці).

На середу запланована зустріч патріарха Кирила з ректорами вищих навчальних закладів України в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У четвер - в день пам`яті святого князя Володимира і свято хрещення Руси - Кирил очолить літургію в Лаврі, покладе квіти до Вічного вогню і до пам`ятника жертвам Голодомору.