Україна визнала біженцем звинуваченого в Росії

Україна надала статус біженця уродженцеві Великого Новгорода Андрію Петровському, підозрюваному в здійсненні ряду серйозних злочинів в РФ і з 2008 року оглоошеного в міждержавний розшук, повідомив у середу на прес-конференції в Новгороді начальник обласного УВС Анатолій Якунін.

"Статус біженця наданий Петровському до 2012 року", - сказав він. За словами начальника УВС, протягом останніх 1,5 років, коли новгородським правоохоронцям стало відомо, що Петровський перебуває в Україні, російська сторона зробила кілька спроб його екстрадувати.

"(За запитами РФ) його в Україні кілька разів затримували і відпускали", - цитує РІА "Новости". Якунін припустив, що причиною відмови в екстрадиції стало те, що українська сторона, "можливо, визнала незначним склади (злочинів, в яких підозрюється Петровський)".