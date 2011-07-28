Уряд Кіпру подав у відставку

Всі міністри уряду Республіки Кіпр у складі 11 осіб подали президенту Дімітрісу ХРІСТОФІАСУ прохання про відставку на фоні розвалу урядової коаліції, передає РІА «Новости» з посиланням на кіпрське радіо.

Передбачається, що міністри залишаться виконуючими обов`язки доти, поки не буде ухвалене рішення про нові призначення.

Демократична партія, яка бере участь у правлячій коаліції, відкликала обох своїх міністрів з кабінету. Тепер ліва партія АКЕЛ Д.ХРІСТОФІАСА і центристська Демпартія мають вирішити, чи можливе продовження роботи правлячої коаліції.

Президент Кіпру очолює уряд згідно з Конституцією країни.

Урядова криза у Республіці Кіпр розпочалася після 11 липня, коли потужний вибух боєприпасів на військово-морській базі забрав життя 13 осіб і серйозно пошкодив найбільшу електростанцію острова. Економічний збиток від вибуху був настільки великий, що керівник ЦБ Кіпру Атанасіос ОРФАНІДІС попередив, що Кіпр може стати четвертою країною єврозони, якій потрібні стабілізаційні кредити ЄС і МВФ.

Протягом багатьох днів у Нікосії тривають акції протесту з вимогою відставки президента Д.ХРІСТОФІАСА і його уряду. Раніше у зв`язку з вибухом подали у відставку глави Міноборони і МЗС.