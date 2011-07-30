Поляки досі не розуміють, хто ж винен у Смоленській авіакатастрофі

Представлений вчора польською урядовою комісією рапорт причин Смоленської авіакатастрофи не дав чіткої відповіді на питання, чому літак з Президентом Польщі Лехом Качинським та іншими висопосадовцями розбився 10 квітня 2010 року.

Про це свідчить опитування SMG/KRC MillwardBrown для TVN24.

Незрозумілими причини катастрофи назвали 49% опитаних проти 24%, які сказали, що загалом рапорт пояснив, чому дійшло до катастрофи.

26% не мали власної думки на цю тему.

Водночас половина опитаних не поділяє критику урядового рапорту найбільшою опозиційною партією “Право і справедливість”, яку очолює рідний брат трагічно померлого президента Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

26% вважають, що партія Я.КАЧИНСЬКОГО справедливо оцінює документ.

Як повідомляв УНІАН, вчора польська урядова комісія після майже 14 місяців розслідування причин Смоленської авіакатастрофи представила свій кінцевий рапорт.

Згідно з висновками польських експертів, головною причиною катастрофи стали помилки пілотів, які в останній фазі польоту скористалися радіо, а не барометричним висотоміром та намагалися відійти на “друге коло” в автоматичному режимі, що було неможливим на Смоленському летовищі через брак там системи ILS.

Польська комісія також дійшла висновку, що диспетчери Смоленського летовища дезінформували пілотів про правильність курсу та наказали перервати зниження занадто пізно.

Контрольована російськими властями МАК у січні цього року поклала усю вину за трагедію на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців на борту намагалися посадити літак “будь якою ціною”.

Польська комісія не знайшла підтверджень тиску на пілотів, аби вони садили літак, незважаючи на сильний туман.