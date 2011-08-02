Франція віддала повстанцям гроші чиновників Каддафі

Уряд Франції у понеділок заявив про надання лівійським повстанцям 259 мільйонів доларів із заморожених активів, які належали високопоставленим чиновникам режиму Муамара Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив представник повстанської Перехідної національної ради у Франції Мансур Сєїф аль-Наср після зустрічі з французьким міністром закордонних справ Аленом Жюппе, на ці кошти будуть придбані продовольство і медикаменти.