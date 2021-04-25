Індонезійський підводний човен зник під час навчань 21 квітня.

53 члени екіпажу підводного човна Nanggala, який затонув в Балійському морі, загинули.

Про це в неділю повідомив головком Збройних сил Індонезії, маршал авіації Хаді Тчахджанто і начальник штабу ВМС Республіки адмірал Юдо Маргоно, передає портал Kompas.

"53 особи на борту KRI Nanggala-402 загинули", - заявив Тчахджанто.

За даними видання Detik, пошукова група виявила три частини затонулого підводного човна.

"KRI Nanggala розпалася на три частини", - підтвердив Маргоно.

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Загибель екіпажу підводного човна також прокоментував президент Індонезії Джоко Відодо.

"У суботу я отримав доповідь від командування ВМС про те, що підводний човен потонув. Весь індонезійський народ глибоко шкодує через трагедію", - зазначив президент і назвав екіпаж "патріотами, які охороняли суверенітет країни", - заявив глава держави в неділю в спеціальному відеозверненні.

Що відомо про затонулий в Індонезії підводний човен:

Індонезійський підводний човен зник під час навчань 21 квітня.

Підводний човен KRI Nanggala-402 сконструйований в Німеччині в 1981 році, у 2011-му його модернізували. Цей підводний човен - один з п'яти, що стоїть на озброєнні ВМС Індонезії.

24 квітня підводний човен був знайдений на дні Балійського моря, на глибині близько 850 метрів. Сам підводний човен розрахований на глибину до 500 метрів.

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Автор: Денис Прядко